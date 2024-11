Sinner põe Itália na final da Taça Davis

No Palácio dos Desportos Martín Carpena, em Málaga, os australianos procuravam uma ‘vingança’ pela derrota na final do ano passado e Thanasi Kokkinakis, 77.º tenista mundial, até pareceu ter condições para fazê-lo, ao vencer o primeiro set diante de Matteo Berrettini.



Depois de Lorenzo Musetti ter comprometido nos ‘quartos’, frente à Argentina, hoje coube ao 35.º jogador mundial a responsabilidade de iniciar o duelo com a Austrália e Berrettini lidou bem com a pressão, conseguindo a reviravolta no marcador, para se impor por 6-7 (6-8), 6-3 e 7-5, após uma batalha de duas horas e 43 minutos.



“Coloquei o meu coração no court hoje, penso que joguei muito bem”, congratulou-se o italiano.



Quem agradeceu o triunfo de Berrettini foi mesmo Sinner, que diante da Argentina foi ‘obrigado’ a jogar pares, mas que hoje teve ‘apenas’ de vencer o seu encontro de singulares com o ‘velho conhecido’ Alex De Minaur.



Com oito derrotas em outros tantos encontros perante o líder do ranking mundial, o australiano partia em desvantagem, até psicológica, em relação ao italiano que, apesar de ter dado sinais de cansaço no segundo set, ganhou por confortáveis 6-3 e 6-4, em uma hora e 28 minutos.



“Obviamente, ajudou muito o Matteo ter vencido o encontro dele hoje. Ele jogou um ténis fantástico, de grande qualidade. Espero que isto nos dê confiança para amanhã [domingo]”, disse o vencedor, sem esquecer a vitória sobre o adversário de hoje: “Significa muito. Foi um encontro duro”.



Grande dominador da temporada, Sinner somou hoje a oitava vitória consecutiva na Davis e a 14.ª no circuito.



A Itália vai lutar no domingo pelo terceiro título na Taça Davis, depois dos conquistados em 1976 e 2023, tendo como adversários os Países Baixos, seleção ‘sensação’ destas finais.



Os neerlandeses, responsáveis pela eliminação de Espanha nos quartos de final, já conseguiram alcançar o melhor resultado de sempre na principal competição por seleções do ténis.



“Vai ser um dia muito difícil e duro para nós, mas também para eles”, antecipou Sinner.