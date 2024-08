Tatiana Pereira apura-se para a final do comprimento dos Mundiais sub-20

A jovem saltadora portuguesa, de 18 anos, abriu o concurso com 5,55 metros, melhorou no segundo salto para 5,92 e garantiu o apuramento no último salto, com a marca de 6,01 metros. Seguem em frente para a final as 12 melhores, tendo sido necessário fazer mais de 5,95 para estar nesse grupo.



No lançamento do martelo, Francisco Calhau não ficou distante da final, fechando a classificação do apuramento com um recorde pessoal a 68,68 metros, o que lhe deu o 14.º lugar, a dois apenas de seguir em frente na competição.



David Landim correu os 100 metros em 10,59 segundos, sendo quarto classificado na primeira eliminatória, sem apuramento direto. Teve de aguardar pelo final das oito séries para saber que não se apurava para as semifinais - por quatro centésimos - e fecha a competição no 28.º posto.



Nos 800 metros masculinos participaram nas séries Nuno Cordeiro (1.52,33 minutos) e João Brito (1.52,78), que ficaram fora da passagem às semifinais. Cordeiro foi o 35.º na ordenação final e Brito o 37.º.



Também não avança para as semifinais a oitocentista Maria Miguel Avelino, que conseguiu nas séries 2.09.43, insuficiente para ser repescada. Despede-se de Lima com o 27.º lugar.



Ainda hoje, na jornada da tarde, Stela Fernandes corre a primeira das meias-finais dos 3.000 metros obstáculos, sendo apuradas para a final as oito primeiras classificadas. A prova disputa-se depois da 22:00 de Lisboa.



A fechar o dia, João Fernandes estará no grupo A da qualificação do lançamento do dardo. Apuram-se para a final os atletas que lançarem 72,50 metros ou os 12 primeiros no conjunto dos dois grupos, sendo que a competição terminará depois das 23:43 de Lisboa.