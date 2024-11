Tenista alemão Alexander Zverev conquista Masters 1.000 de Paris

O tenista alemão Alexander Zverev, número três do mundo, conquistou hoje o seu sétimo título da categoria ATP 1.000, ao vencer o francês Ugo Humbert na final do Masters de Paris, em dois sets.

A 66.ª vitória do gigante germânico (1,98 metros) na atual temporada foi alcançada com um duplo 6-2, em apenas uma hora e 16 minutos, perante o estreante gaulês, atual 18.º da hierarquia mundial.



Zverev, que se prepara para ultrapassar o espanhol Carlos Alcaraz e subir à vice-liderança do ranking ATP, arrecadou o seu sétimo troféu da categoria 1.000, o segundo este ano, depois de Roma, em maio.



Antes, já tinha triunfado uma outra vez na capital italiana (2017), no Canadá (2017), em Madrid (2018 e 2021) e em Cincinnati (2021).



Desde 1992 que um tenista alemão não vencia o Masters 1.000 de Paris, sendo que o último tinha sido Boris Becker, curiosamente também diante de um oponente francês, no caso Guy Forget.