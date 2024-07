Tenista Novak Djokovic ausente do Masters 1.000 de Montreal

“Embora estejamos desapontados por Novak [Djokovic] não poder participar no torneio deste ano, compreendemos a sua decisão e desejamos-lhe as maiores felicidades para os Jogos Olímpicos e para o resto da sua época”, disse Valérie Tétreault, diretora do torneio, que vai decorrer entre 06 a 12 de agosto.



O número dois do ranking mundial e recordista de triunfos em Grand Slams, com 24 conquistas, apurou-se hoje para a terceira ronda do torneio olímpico de singulares, ao afastar um dos seus maiores rivais, o espanhol Rafael Nadal, por 6-1 e 6-4.



Segundo a organização, a desistência de ‘Nole’ permite que o russo Roman Safiullin, 66.º do ranking mundial, entre no quadro principal.



O tenista sérvio lesionou-se no joelho direito durante Roland Garros, mas conseguiu recuperar a tempo de alinhar nos Jogos Olímpicos.