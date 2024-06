Tommy Paul levanta troféu de Queen`s

A uma semana do arranque de Wimbledon, o 13.º jogador mundial conquistou o título mais importante da carreira, e o primeiro em relva, com um triunfo por 6-1 e 7-6 (10-8) frente ao 30.º classificado do ranking, em uma hora e 28 minutos.



Paul assegurou também que na segunda-feira, na atualização da hierarquia ATP, vai tornar-se o número um norte-americano, ultrapassando Taylor Fritz.



O tenista de 27 anos é o primeiro norte-americano a vencer o conceituado torneio de relva londrino desde Sam Querrey, em 2010. Este é o terceiro título no palmarés de Paul, campeão também em Dallas, este ano, e em Estocolmo, em 2021.