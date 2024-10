Trio de portuguesas nos oitavos de final do Saquarema Pro de surf

Yolanda Hopkins, Teresa Bonvalot e Francisca Veselko qualificaram-se hoje para os oitavos de final do Saquarema Pro, ao superarem a segunda ronda da sexta e última etapa do Challenge Series de surf, no Rio de Janeiro.

Yolanda Hopkins, a única portuguesa com hipóteses de subir ao circuito mundial, venceu a segunda bateria da segunda ronda, com 14,66 pontos (7,83 e 6,83), impondo-se à havaiana Nora Liotta (12,50), à australiana Bronte Macaulay (11,30) e à japonesa Nanaho Tsuzuki (7,54).



Antes, já Teresa Bonvalot tinha assegurado a presença nos 'oitavos', ao totalizar 11,24 pontos e a vencer o 'heat', frente à australiana Sally Fitzgibbons, que conquistou a etapa da Ericeira e assegurou o regresso à elite, enquanto Kika Veselko avançou graças ao segundo lugar na quarta bateria, ao somar 10,17.



Nos oitavos de final, as portuguesas vão disputar os três primeiros 'heats', a começar por Teresa Bonvalot frente a Nora Liotta, seguindo-se Yolanda Hopkins diante de Sally Fitzgibbons e Kika Veselko perante a francesa Vahine Fierro.



Guilherme Ribeiro é o único 'resistente' na competição masculina, aguardando que seja retomada para o norte-americano Nolan Rapoza, o brasileiro Deivid Silva e ainda o costa-riquenho Carlos Muñoz, na sétima bateria da segunda ronda.



O período de espera do Saquarema Pro prolonga-se até 20 de outubro.