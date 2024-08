O tenista português Nuno Borges, 34.º do ranking mundial, assegurou hoje a presença na segunda ronda do US Open, último Grand Slam da temporada, ao bater o argentino Federico Coria em três sets.

Borges, número um nacional, repetiu assim já a sua melhor prestação no open norte-americano, depois de, em 2022, ter atingido esta mesma segunda ronda, tendo hoje superado o 78.º da hierarquia por 6-2, 6-4 e 6-1, em uma hora e 42 minutos.



Na próxima ronda, o jogador luso vai defrontar o australiano Thanasi Kokkinakis, 86.º do mundo, que hoje afastou o grego Stefanos Tsitsipas, 11.º jogador do ranking mundial.