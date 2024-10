Vitória de Guimarães conquista Supertaça masculina de polo aquático

Os vimaranenses saíram por cima de um jogo muito equilibrado e voltaram a começar da melhor forma a época, depois de em 2023 também terem conquistado a Supertaça, hoje beneficiando de três golos de Pedro Camacho, dois de Rui Ramos, dois de Salvador Lopes, e tentos ainda de Miguel Rodrigues, João Costa, Dumitru Sobetchi, Miguel Castro, Luís Moreira e Nuno Fernandes.



Para o Fluvial, que também perdeu a Supertaça feminina para o Benfica, marcaram António Pereira, por quatro vezes, João Moreira, em duas ocasiões, Ricardo Sousa, também com ‘bis’, e Tiago Teixeira, Cláudio Bastos, Diogo Pinto e Leonardo Duarte.



Citado pela Federação Portuguesa de Natação, o treinador do Vitória, Vítor Macedo, notou o crescimento da sua equipa, hoje “competitiva, de qualidade e de muita entrega”, que quer “contribuir para a evolução do polo aquático em Portugal”.



Na tabela de vencedores, a formação de Guimarães isolou-se no segundo lugar dos clubes com mais títulos, atrás apenas do Salgueiros, que tem sete. Paredes e Fluvial venceram por três vezes, o Portinado por duas, com vitórias isoladas para CDUP, Algés e Dafundo e Propaganda.