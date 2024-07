Volta: Joaquim Gomes prevê "primeiros dias exigentes" a fazer cair favoritos

"Se analisarmos bem, e atendendo ao dinamismo e mediatismo da Volta, este início de Volta vai já catapultar para os primeiros lugares os grandes protagonistas, e eventualmente teremos desilusões a favoritos que não vão reagir bem aos primeiros dias tão exigentes", assumiu, em declarações aos jornalistas à margem da apresentação desta 85.ª edição, em Águeda, distrito de Aveiro.



Depois do prólogo de quarta-feira em Águeda, de 5,5 quilómetros, a primeira etapa acaba numa contagem de montanha de primeira categoria, no Observatório de Vila Nova, no sábado, na terceira etapa, o pelotão sobe à Torre, na Serra da Estrela, a etapa rainha de qualquer edição, e no domingo ainda terá novo dia duro, com chegada à Guarda.



Segundo o organizador, "a Volta vai sair beneficiada deste arranque", o que "não quer dizer que vá ser sempre assim", numa mudança influenciada pelo fim da Volta a França, no último domingo, e o início dos Jogos Olímpicos Paris2024, na sexta-feira.



Quanto à primeira etapa e à subida ao Observatório, estreada em 2022 com triunfo de Frederico Figueiredo, classifica-a de "uma feliz descoberta".



"Não imaginam as críticas que recebi em 2023 por não ter mantido o Observatório. (...) Espero que a curto prazo possa adquirir a notoriedade de uma Senhora da Graça. Para abrir, encaixa como uma luva", referiu.



Joaquim Gomes, campeão da Volta em 1989 e 1993, relativizou o forte calor que se prevê para os primeiros dias, lembrando outras tiradas 'abrasadoras' no Alentejo e uma das suas vitórias na Torre, com graus negativos.



O prólogo, de resto, é outra questão menor nas contas da geral final. "Já o Joaquim Agostinho dizia: preocupam-se com os segundos que perco nos prólogos, mas esquecem-se que nas montanhas ganho horas", assumiu.



Por outro lado, considera que os primeiros dias de montanha deixarão, até à Guarda, no domingo, e ao dia de descanso, "alguns potenciais favoritos quase afastados da liderança".



A 85.ª Volta a Portugal arranca na quarta-feira, com o prólogo, em Águeda, terminando, mais 1.539,5 quilómetros depois, em Viseu, em 04 de agosto.