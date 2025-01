Dakar2025. Rui Gonçalves foi 2.º das motas na 10.ª etapa

O piloto transmontano, de 40 anos, gastou mais 1.20 minutos do que o sul-africano Michael Docherty (KTM), vencedor da tirada que ligou Riade a Haradh, com 640 quilómetros, 120 deles cronometrados no deserto do Empty Quarter. O austríaco Tobias Ebster (KTM) foi o terceiro, a 2.21 do companheiro de equipa.



Docherty tornou-se, assim, no segundo piloto da história da prova a vencer uma etapa à geral sendo participante da categoria Rally 2, a segunda mais importante, igualando o feito do italiano Danilo Petrucci, antigo piloto de MotoGP.



Bruno Santos (Husqvarna) foi 48.º.



Na geral, Rui Gonçalves está na 11.ª posição, a 2:43.38 horas do líder, o australiano Daniel Sanders (KTM), que hoje foi o 11.º mais rápido.



Quinta-feira, os pilotos enfrentam uma etapa de 507 quilómetros, a penúltima da competição, em redor de Shubaytah, com 275 quilómetros cronometrados.