Europeu feminino: Portugal no Pote 4 do sorteio de 16 de dezembro

Na terceira presença consecutiva, depois de 2017 e 2022, a formação das ‘quinas’ parte para o sorteio de 16 de dezembro, em Lausana, na Suíça, do último pote, face ao ranking de qualificação para o Euro2025.



Portugal foi a melhor equipa da Liga B da Liga das Nações, igualmente a primeira fase de qualificação para o Euro2025, o que só lhe valeu apenas o 17.º lugar do ranking, atrás de todas as equipas que disputaram a Liga A.



Desta forma, as comandadas de Francisco Neto estão no Pote 4, juntamente com a Finlândia (13.ª do ranking de qualificação), a Polónia (16.ª) e o País de Gales (20.ª).



Portugal irá, assim, encontrar na fase final uma equipa do Pote 1, constituído pela anfitriã Suíça (19.ª do ranking de qualificação), a campeão mundial em título Espanha (primeira), a Alemanha (segunda) e a França (terceira).



Do Pote 2, as possibilidades são Itália (quarta do ranking de qualificação), Islândia (quinta), Dinamarca (sexta) e a detentora do título Inglaterra (sétima), vencedor da edição 2022, em casa, com um triunfo sobre a Alemanha na final.



Quanto ao Pote 3, as possibilidades são Países Baixos (oitavos do ranking de qualificação), Suécia (nona), Noruega (10.ª) e Bélgica (12.ª).



A fase final da 14.ª edição do Europeu realiza-se de 02 a 27 de julho, na Suíça, com a primeira fase entre 02 e 13, os quartos de final de 16 a 19, as meias-finais em 22 e 23 e a final em 27, no St. Jakob Park, em Basileia.



- Constituição dos potes para o sorteio da fase final:



Pote 1



Suíça (Anfitriã - 19.ª do ranking de qualificação)



Espanha (1.ª)



Alemanha (2.ª)



França (3.ª)



Pote 2



Itália (4.ª)



Islândia (5.ª)



Dinamarca (6.ª)



Inglaterra (7.ª)



Pote 3



Países Baixos (8.ª)



Suécia (9.ª)



Noruega (10.ª)



Bélgica (12.ª)



Pote 4



Finlândia (13.ª)



Polónia (16.ª)



Portugal (17.ª)



País de Gales (20.ª)