França vence Espanha e elimina Portugal do Europeu feminino de andebol

Com a segunda vitória em dois jogos, a seleção gaulesa garantiu a qualificação para a fase principal da prova, que terá lugar em Debrecen, na Hungria, na qual será acompanhada pela Espanha ou pela Polónia, que se defrontam na segunda-feira.



A França, campeã em 2018 e com presença assídua nos pódios das últimas edições, assumiu a liderança invicta do grupo, com quatro pontos, seguida da Espanha e da Polónia, ambas com dois, e de Portugal, com zero e já afastado da fase seguinte.



O encontro entre as seleções vencedoras na ronda inicial foi equilibrado, tendo a Espanha assumido a liderança aos 5-3, com um parcial de 3-0, ao que a França respondeu também com três golos seguidos para passar para a frente aos 6-5.



O intervalo chegou com a seleção espanhola, que derrotou Portugal por 30-24 na primeira jornada, a vencer por 11-10, após sucessivas igualdades, e a dilatar a vantagem para três golos, no inicio da segunda parte, pela primeira vez no encontro, aos 13-10.



A França voltou a responder com um parcial de 3-0 e empatou aos 13-13 e depois das espanholas terem passado novamente para a frente, aos 15-13, as gaulesas meteram um parcial de 4-1 e passaram para a liderança por 17-16, com um golo de Onacia Ondono.



À entrada para os últimos 10 minutos, a França abriu a vantagem para três golos, aos 21-18, com golos de Tâmara Horacek (2) e Pauline Coatanea, sentenciando praticamente o jogo e a segunda vitória no grupo, que garante a passagem à ‘main round’ (fase regular).



Nos derradeiros minutos, a França ainda passou um valente susto com a reação da Espanha, que reduziu para a diferença mínima, aos 23-22, com golos de Cármen Campos Costa (2), Ono Vegue e Anne Martinez, mas um livre de sete metros convertido por Grace Zaadi permitiu estabelecer o 24-22 final.