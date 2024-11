Portugal abre Liga das Nações feminina com receção à Inglaterra

A formação das ‘quinas’ ficou inserida no Grupo A3 da Liga das Nações e vai ter como adversárias a Espanha, detentora do troféu e atual campeã do mundo, a Inglaterra, campeã europeia e vice-campeã mundial, e a Bélgica.



Portugal inicia o seu percurso com a receção à seleção inglesa, agendada para o dia 21 de fevereiro de 2025, deslocando-se depois à Bélgica, na segunda ronda, no dia 26 de fevereiro.



Nas terceira e quarta rondas, Portugal vai ter um duplo confronto com a seleção espanhola, o primeiro em casa no dia 04 de abril, e o segundo fora, em oito do mesmo mês.



Segue-se uma visita a Inglaterra, referente à quinta jornada, agendada para o dia 30 de maio, com a fase de grupos a terminar com a receção à Bélgica, no dia 03 de junho.



A Liga A é composta por quatro grupos de quatro equipas cada, que se defrontam em duas mãos, com os vencedores de cada ‘poule’ a avançarem para a fase final.



Os primeiros classificados, além de seguirem em frente na prova, vão manter-se na Liga A para a qualificação europeia do Campeonato do Mundo feminino de 2027, a disputar no Brasil, tal como os segundos de cada ‘poule’.



Já os quatro terceiros classificados defrontam os segundos classificados de cada grupo da Liga B. Os vencedores de cada eliminatória disputam a Liga A na qualificação europeia, enquanto as equipas derrotadas irão disputar a Liga B.



Os quartos classificados são despromovidos à Liga B.