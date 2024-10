Portugal com todos disponíveis em St. Mirren para o duelo com a Escócia

O palco do encontro da quarta jornada do Grupo A1 vai ser no mítico Hampden Park, mas Portugal acabou por treinar no Estádio do St. Mirren, a 20 quilómetros de Glasgow, casa do atual sexto classificado da Liga escocesa, um recinto à ‘antiga’ britânica com as bancadas em cima do relvado e com capacidade para oito mil pessoas.



Num dia de sol na Escócia, nos primeiros 15 minutos do treino, que foram abertos à comunicação social, o selecionador nacional teve todos à sua disposição, com os jogadores, nesse período, a realizarem os habituais exercícios de aquecimento, primeiro sem bola e depois já com bola.



Portugal procura a sua primeira vitória em jogos oficiais em terras escocesas e pode garantir o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações de futebol, caso vença os britânicos e a Polónia tenha um deslize na receção à Croácia.



A qualificação também pode acontecer com um empate, mas para isso os polacos têm de perder em Varsóvia.



O Escócia-Portugal está agendado para terça-feira, às 19:45, em Hampden Park, em Glasgow, e vai ser arbitrado pelo belga Lawrence Visser.