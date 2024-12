Portugal conhece os seis adversários possíveis para o Mundial2026

Portugal ficou esta sexta-feira a saber que se ganhar à Dinamarca, nos quartos de final da Liga das Nações, em março do próximo ano, ficará colocado no Grupo F no apuramento para o Mundial de 2026, juntamente com a Hungria, a Irlanda e a Arménia.



Se a Seleção Nacional perder e não for à final four da Liga das Nações, então ficará colocada no Grupo C, onde vai defrontar a Grécia, a Escócia e a Bielorrússia.



A qualificação vai ter lugar em setembro, outubro e novembro de 2025.







O primeiro calssificado de cada grupo apura-se diretamente para o Mundial. Os segundos classificados disputam um play-off de 16 equipas, juntamente com os quatro melhores da Liga das Nações, que não conseguirem o apuramento. Isto significa que Portugal irá, pelo menos, ao play-off, algo que garantiu ao vencer o grupo A1 da Liga das Nações.







Semra Hunter apresentou a cerimónia, que contou com a presença de Gianni Infantino, o presidente da FIFA. Aleksander Ceferin, o presidente da UEFA, também participou mas à distância.O sorteio foi marcado por algumas restrições. Por questões políticas não se podem defrontar Gibraltar e Espanha; Kosovo com a Bósnia ou a Sérvia; a Ucrânia e a Bielorússia.





Manolo Zubiria, da organização do Mundial, ajudou no sorteio. Entre os convidados estivram os ex-jogadores Robert Pires e Gianluca Zambrotta.







Em caso de ser semifinalista da Liga das Nações, Portugal defronta a Hungria, Irlanda e Arménia.







Em caso de derrota com a Dinamarca, Portugal vai defrontar Grécia, Escócia e Bielorrúsia.







Eis o quadro completo dos grupos sorteados:





Grupo A - Vencedor do Alemanha/Itália (QF4), Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo.



Grupo B - Suíça, Suécia, Eslovénia e Kosovo.



Grupo C - Derrotado do Portugal/Dinamarca (QF3), Grécia, Escócia e Bielorrússia.



Grupo D - Vencedor do França/Croácia (QF2), Ucrânia, Islândia e Azerbaijão.



Grupo E - Vencedor do Espanha/Holanda (QF1), Turquia, Geórgia e Bulgária.



Grupo F - Vencedor do Portugal/Dinamarca (QF3), Hungria, Irlanda e Arménia.



Grupo G - Derrotado do Espanha/Holanda (QF1), Polónia, Finlândia, Lituânia e Malta.



Grupo H - Áustria, Roménia, Bósnia, Chipre e San Marino.



Grupo I - Derrotado Alemanha/Itália (QF4), Noruega, Israel, Estónia e Moldávia.



Grupo J - Bélgica, País de Gales, Macedónia, Cazaquistão e Liechtenstein.



Grupo K - Inglaterra, Sérvia, Albânia, Letónia e Andorra.



Grupo L - Derrotado da França/Croácia (QF2), Rep. Checa, Montenegro, Ilhas Faroé e Gibraltar.







Portugal vai tentar a nona presença na fase final de um Campeonato do Mundo.



A fase final será disputada de 11 de junho a 19 de julho, sendo coorganizado por Estados Unidos, México e Canadá.