Portugal disputa sete jogos na preparação para o Mundial de futsal

Portugal vai defrontar o Uzbequistão, anfitrião do próximo Mundial, e Angola em Rio Maior, em 16 e 17 de agosto, respetivamente, antes de jogar com Cuba (22), Costa Rica (23) e Ucrânia (25) em Viseu, e regressar a Rio Maior para enfrentar o Paraguai por duas vezes, em 02 e 04 de setembro.



A formação orientada por Jorge Braz, que defende no Uzbequistão o título conquistado na Lituânia há três anos, arranca o estágio de preparação a 05 de agosto e vai trabalhar durante esta fase dividida entre Rio Maior e Viseu.



No Mundial, Portugal ficou inserido no Grupo E, juntamente com as seleções do Panamá, Tajiquistão - que se estreia em fases finais - e Marrocos, sendo que os jogos decorrerão na Humo Arena, em Tashkent.



A equipa das ‘quinas’ abre a sua participação na competição a 16 de setembro, com o Panamá, após o que defronta o Tajiquistão, três dias depois (19), e encerra a fase de grupos frente a Marrocos (22).



Olhando para o histórico, Portugal já defrontou Marrocos três vezes (uma vitória e dois empates), sendo que o último confronto foi no Mundial2021, o Panamá numa ocasião, em que venceu por 9-0 na fase de grupos do Mundial2016, e nunca defrontou o Tajiquistão.



Os dois vencedores de cada grupo, assim como os quatro melhores terceiros classificados, avançam para os oitavos de final, agendados para 24 e 27 de setembro. Os quartos de final decorrem em 29 e 30 de setembro, as meias-finais em 02 e 03 de outubro, e a final, assim como o jogo para atribuição do terceiro e quarto lugares, em 06 do mesmo mês.