A seleção portuguesa de futebol, já apurada, empatou esta segunda-feira 1-1 com a Croácia, em jogo da sexta e última jornada do Grupo A1 da Liga das Nações, disputado em Split, permitindo o apuramento croata para os quartos de final.

A equipa lusa, que tinha garantido na ronda anterior definitivamente o apuramento para os quartos de final e o triunfo no grupo, chegou ao intervalo em vantagem, depois de um golo de João Félix, aos 33 minutos, mas os croatas igualaram na etapa complementar, por intermédio de Gvardiol, aos 65.



Portugal fechou o grupo isolado na frente, com 14 pontos, sendo seguido pela Croácia, com oito, enquanto a Escócia foi terceira, com sete, e a Polónia quarta, com quatro.