Seleção de sub-19 feminina na ronda final de apuramento para o Europeu

Portugal somou a segunda vitória no seu segundo jogo do Grupo 2, com golos de Diana Costa (35 minutos), Dária Kaminska (37) e Carolina Santiago (45+6), passando a somar seis pontos, os mesmos de França.



A uma jornada do final desta fase e quando os três primeiros se apuram para a fase seguinte e os quartos são relegados para Liga B, França e Portugal têm inalcançáveis seis pontos, e Macedónia do Norte e Eslováquia ainda não pontuaram.



Na terça-feira, Portugal e França defrontam-se e decidem o primeiro lugar do grupo, em jogo novamente em Lagos, com início às 16:00.



As sete seleções que se juntarão à Polónia, na fase final de 2025, de 15 a 27 de junho, serão decididas na segunda ronda, sorteada em 06 de dezembro e disputada entre 17 e 26 de fevereiro ou 31 de março e 08 de abril.