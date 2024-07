Campeão Sporting apresenta 29 futebolistas, com dois reforços e sem Koindredi

Antes do início do jogo de apresentação, a contar para o Troféu Cinco Violinos, frente aos espanhóis do Athletic Bilbau, os jogadores ‘leoninos’ foram entrando um a um no Estádio José Alvalade, em Lisboa, por ordem numérica das camisolas, num recinto ainda ‘despido’.



Entre os mais aplaudidos, destaque para o ‘inevitável’ avançado sueco Gyökeres, peça fundamental na conquista do título português na derradeira temporada, assim como o médio dinamarquês Hjulmand, novo capitão do clube lisboeta, após a saída de Coates.



Também Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Francisco Trincão foram dos jogadores mais acarinhados pelo público presente nas bancadas, que reservou das maiores ovações ao treinador Rúben Amorim, a começar a sua sexta temporada consecutiva em Alvalade



Entre as ausências, destaque para o centrocampista francês Koindredi, que deve estar de saída do Sporting e, por isso, não foi sequer apresentado, ao passo que o central costa-marfinense Diomande foi chamado, mas não marcou presença devido a castigo.



Os ‘verde e brancos’ apresentaram ainda os guarda-redes Diego Callai e Diogo Pinto, os defesas João Muniz e Diogo Travassos, o médio Mateus Fernandes e os avançados Geovany Quenda, Afonso Moreira, Rafael Nel e Rodrigo Ribeiro, vindos da formação.



O Sporting defronta hoje o Athletic Bilbau, a partir das 19:30, na derradeira partida de preparação para a temporada 2024/25, que tem o início oficial com a realização da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao FC Porto, em 03 de agosto, a partir das 20:15.







Plantel provisório do Sporting para 2024/25:



- Guarda-redes: Franco Israel, Vladan Kovacevic (ex-RKS Raków, Polónia), Diego Callai e Diogo Pinto.



- Defesas: Geny Catamo, Ivan Fresneda, Ricardo Esgaio, Jeremiah St. Juste, Zeno Debast (ex-Anderlecht, Bélgica), Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande, João Muniz, Eduardo Quaresma, Matheus Reis, Nuno Santos e Diogo Travassos.



- Médios: Dário Essugo, Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Daniel Bragança e Mateus Fernandes.



- Avançados: Pedro Gonçalves, Marcus Edwards, Francisco Trincão, Geovany Quenda, Afonso Moreira, Viktor Gyökeres, Rafael Nel e Rodrigo Ribeiro.



- Treinador: Rúben Amorim.







Saíram: Antonio Adán (fim de contrato), Luís Neto (fim de contrato), Sebastián Coates (Nacional, Uruguai), Rafael Pontelo (Pafos FC, Chipre), Koba Koindredi e Paulinho (Toluca, México).