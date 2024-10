Frederico Varandas em entrevista à RTP. "Seria horrível ser comparado a Pinto da Costa"

Veja na íntegra a entrevista de Frederico Varandas ao programa 'Trio D'Ataque'







Frederico Varandas iniciou a entrevista ao dizer que fez pelo Sporting o que era necessário fazer depois de Alcochete. “Hoje vivemos uma fase que em 45 anos nunca vivi. Em quatro anos o clube deu lucro. Recuperámos o clube financeiramente. Investimos e requalificámos o nosso património. E temos o maior número de sócios com quotas pagas”.

O presidente leonino disse que o trabalho da sua equipa em seis anos foi muito bom e relembrou a contratação de Nuno Santos ao Rio Ave, na altura em que se tornou presidente do clube de Alvalade, falando de um longo percurso nas contratações., Frederico Varandase lembrou que o técnico não hesitou em vir para o clube de Alvalade, quando grande nomes comoVarandas revelou já ter sido comparado a Pinto da Costa, uma comparação que diz ser difícil de superar.Questionado sobre se prefere perder Rúben Amorim e Viktor Gyokeres, Frederico Varandas afirmou que vive no futuro e pensa nas peças que devem entrar quando outras saem. “Questiono como um dos melhores treinadores do mundo está no Sporting há cinco anos?”.Sobre o avançado sueco,e questionado sobre Hugo Viana, Varandas declarou que “merece tudo, pessoal e profissionalmente” e que

“Este é o patamar de excelência com que o Sporting é visto lá fora”.

Frederico Varandas diz que vive do futuro e daquilo que controlo, sem dar resposta a se será capaz de convencer Rúben Amorim a ficar no clube de Alvalade caso tenha propostas de fora.

O presidente do Sporting garantiu que apesar das mudanças na estrutura, os resultados serão os mesmos. Sobre as claques, Frederico Varandas garantiu que não se preocupa com a relação que tem com as mesmas mas sim a relação que as claques têm com os adeptos do Sporting.



A “portização” do Benfica



A SAD do Benfica e Luís Filipe Vieira foram acusados de corrupção desportiva esta semana e Frederico Varandas diz “acreditar pouco” numa suspensão do Benfica pelo que conhece do futebol português.



“Independentemente da decisão é inegável que a mancha está lá e isto é mais um sinal, mais uma confirmação do que podemos chamar o segundo período negro do futebol português”.



Depois de relembrar o “Apito Dourado”, Frederico Varandas acredita que o Caso dos Mails é mais um período sombrio do futebol em Portugal.



“Não há que ter medo que esses dois períodos têm dois rostos: Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira. De facto, penso que estes casos são patentes de todas as más práticas e falta de ética dos últimos anos. E há muita culpa própria do insucesso do Sporting”.



O presidente do Sporting acusou de o jogo estar “viciado” e que era difícil para o clube de Alvalade ganhar e falou de uma “portização” do Benfica.



“Pinto da Costa tinha toda a sua teia, toda a sua estrutura montada e Luís Filipe Vieira, talvez cansado de investir e não conseguir ganhar, faz uma portização do Benfica onde vai buscar pessoas que toda a gente conhece”.



E assim procedeu a falar do papel de Paulo Gonçalves. “Fez parte da sociedade do FC Porto. Curiosamente foi para o Boavista quando foi campeão. Curiosamente sai do Boavista quando o Boavista desde de divisão no caso ‘Apito Dourado’ e ele passa entre os pingos da chuva e Vieira vai buscá-lo".