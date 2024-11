João Pereira é escolha de continuidade no Sporting

“Se o objetivo for de continuidade do processo, fazer uma transição leve e aproveitar ao máximo aquilo que que tem sido feito, acredito que sim, é o João (Pereira)”, disse à Lusa o antigo técnico dos sub-23 do Sporting, questionado sobre se o novo treinador dos verde e brancos é a escolha certa para conduzir os "leões" ao bicampeonato.



No início de 2021/22, João Pereira "pendurou as botas" de jogador como campeão nacional, sob o comando de Ruben Amorim, e integrou a equipa técnica de Filipe Pedro, onde chegou “ainda com o ‘mindset’ de jogador”.



“Aquele primeiro impacto” com a nova realidade “foi importante” para o antigo lateral-direito, que “cresceu muito” como treinador, mas também para a equipa que integrou nessa altura, pelo “conhecimento do jogo que teve a capacidade de beber ao longo da sua carreira” e que transmitiu.



A sua chegada a treinador principal dos "leões" acaba por surpreender “toda a gente”, porque “não era esperado que Ruben (Amorim) saísse tão rápido”, nem que João Pereira “tivesse uma ascensão tão rápida”.



Mas Filipe Pedro acredita que é precisamente o facto de o Sporting atravessar “um momento tão bom” em termos de qualidade futebolística que justifica a decisão de “quem está na liderança” e “espera ter continuidade naquilo que está a ser feito”.



“Nesse sentido, o João (Pereira) enquadra-se perfeitamente. Trabalhou com o Ruben (Amorim), conhece os métodos, os treinos, os jogadores, a casa e também tem a inteligência e humildade suficientes para entender que o importante, agora, é continuar e fazer uma transição leve, de forma que os jogadores não sintam muito e se consiga tirar o máximo de rendimento daquilo que já foi feito”, anotou Filipe Pedro.



Duas questões importantes



O facto de conhecer os jogadores, no entanto, é uma de “duas questões que podem ser desafios” para o novo técnico leonino, mas que, “ao mesmo tempo, podem ser favoráveis”.



A primeira é, como treinador, ter passado apenas pelos escalões de formação. Mas o seu antigo chefe de equipa acredita que isso “foi importante para ele crescer”, uma vez que “a formação dá um espaço de crescimento brutal” no início da carreira e “não será difícil adaptar-se ao (futebol) profissional, porque sempre foi o meio dele e é onde quer estar”.



“O segundo desafio” será “ter de lidar com jogadores que foram colegas de balneário dele”.



Outro ponto a favor de João Pereira é ter trabalhado “não só com Ruben Amorim, na fase final”, como “também com Jorge Jesus”, que “foram duas pessoas muito importantes para ele” e de quem “bebeu” muitos conhecimentos.