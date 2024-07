Mais-valia para o Coventry de futura transferência de Gyökeres reduzida a 10%

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting dá conta desta redução, mediante a concretização de objetivos contratualizados e do pagamento de um milhão de euros ao clube inglês.



Em 13 de julho de 2023, data da contratação do avançado internacional sueco, os lisboetas anunciaram que o Coventry tinha ficado com 15% de uma futura mais-valia, um valor que podia ser reduzido para 10%, face à concretização parcial de objetivos individuais e coletivos.



O Sporting informou o regulador do mercado que “a percentagem da mais-valia resultante de uma futura transferência do jogador Viktor Einar Gyökeres atribuída ao Coventry, nos termos e condições divulgadas ao mercado por comunicado de 13 de julho de 2023, foi reduzida de 15% para 10% em virtude da concretização dos objetivos contratualizados no montante de dois milhões de euros e, bem assim, do exercício da opção correspondente por parte da Sporting SAD pelo valor de um milhão de euros”.



Gyökeres é a contratação mais cara de sempre do Sporting, tendo custado, então, 20 milhões de euros (ME), acima do novo capitão da equipa ‘leonina’, o dinamarquês Morten Hjulmand, que foi contratado aos italianos do Lecce por 18 ME.