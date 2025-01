Matheus Reis ausente do treino do Sporting com vista à final da Taça da Liga

O defesa brasileiro Matheus Reis esteve hoje ausente do treino do Sporting com vista à final de sábado da Taça da Liga de futebol, depois de ter saído lesionado na meia-final ante o FC Porto (1-0).

Reis consta do boletim clínico dos ‘leões’, que hoje trabalharam na Academia, tendo estado “entregue à unidade de performance”, segundo nota dos lisboetas.



O defesa de 29 anos saiu logo aos 14 minutos da vitória de terça-feira ante os ‘dragões’, substituído por Geovany Quenda, com queixas na coxa direita.



Ausentes das opções do Sporting têm estado também Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Daniel Bragança, todos devido a problemas físicos.



No apronto de hoje às ordens de Rui Borges, os titulares do clássico em Leiria fizeram trabalho de recuperação, com nova sessão de treino marcada para a manhã de quinta-feira, à porta fechada, com vista à final, no sábado, ante Benfica ou Sporting de Braga.