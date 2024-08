Rúben Amorim admite dificuldades frente ao Nacional

Foto: Rui Minderico - Lusa

O treinados leonino sobre o jogo com o Nacional afirmou: "Temos de mostrar a mesma identidade, é sempre difícil jogar na Madeira, é uma equipa que subiu e que está habituada a ganhar e isso sente-se na equipa. Temos de estar no nosso melhor nível para vencermos o jogo, seguirmos em frente e continuarmos no nosso lugar".



Saídas de jogadores, em especial a situação de Gonçalo Inácio, eis a reação do técnico: "Já saíram muitas notícias, não sei se existiram negociações ou não. O Inácio é jogador do Sporting e vai jogar amanhã. Está preparado para jogar amanhã. Portanto, o que tiver de acontecer até ao final do mercado, acontecerá. Já temos experiência nesse aspeto. Sabemos que os nossos jogadores são muito apetecíveis para o mercado, portanto tudo é possível. Nem mais preocupado, nem menos preocupado. Estamos à espera que feche o mercado".



O treinador foi questionado sobre como sente o balneário e se festejou o apuramento do Ajax sobre o Panathinaikos e respondeu: "Ontem só vi o Aves e jogos de outras equipas que tinha guardados para ver, não vi o Ajax-Panathinaikos. Estamos a lidar com um grupo completamente diferente, com miúdos que mesmo com poucos jogos pelo Sporting têm muito mercado. É um bocadinho do sucesso que tivemos. O próprio Inácio cresceu muito, está mais interventivo. O Morten... O plantel está preparado para dar resposta".



E Marcus Edwards: saída seria boa para o jogador? Ioannids ou Roque, qual dos dois tem o perfil que deseja? Eis o que disse o treinador: "Precisamos de mais um jogador para o ataque e vou ficar por aí. Estamos à procura de mais um jogador para o ataque para juntar ao que nós temos. Em relação ao Marcus, tem a ver com momentos de forma e da exigência que acho que devo ter com ele. Eu acredito tanto no Marcus que ele tem de fazer mais para jogar na equipa. O Trincão também não está a deixar espaço. O Marcus tem de voltar ao nível que já mostrou. O nível dele é de seleção inglesa, mas faltam-lhe passos, quer mental quer fisicamente".