Rúben Amorim o jogo com o Farense e as transferências

Foto: Lusa

Quem é este Farense versão 2024/25? Eis a resposta do técnico leonino: "É sempre difícil jogar em Faro, o estádio vai ser diferente, mas conhecemos o treinador, a sua forma de trabahar, o espírito que dá à equipa, a equipa do Farense melhorou. O Filipe Soares é diferente do Mateus, a equipa tem de se adaptar, tem centrais que constroem melhor... Mas prevejo um jogo difícil, diferente do que fizemos com o Nacional. Jogámos com eles na pré-epoca, conhecemos a equipa. Mas há muitas coisas que ainda temos de melhorar".



Depois a pergunta sobre como está o Hjulmand? E se o mercado fechasse hoje, este plantel dava-lhe garantias? O treinador respondeu assim: "Sim, dava, porque já vivemos fases piores. Tem de nos dar garantias porque não sabemos quais são as surpresas que podem surgir no meio da dificuldade. Falo do Quenda, em janeiro não conseguimos um jogador para a ala, se tivessemos conseguido o Quenda podia não estar a jogar. Em relação ao Morten, não está apto. Podíamos arriscá-lo, mas não estamos nessa fase. Ainda não estará apto para este jogo".



E o Sporting perde com a saída do Mateus Fernandes? Acredita que não sairá mais ninguém? Eis a resposta: "Não podemos garantir nada até o mercado estar fechado. Perdemos um jovem com muito valor, tem característas para ser um grande jogador, mas foram feitas opções. Custou-nos muito. Quando perguntam se podemos perder o Inácio, ou o Morten, digo que não. Temos de fazer escolhas. Gostaríamos de ter ficado com o Mateus e acho que ele tambem queria ficar, mas temos de fazer opções e eu com treinador também as faço".



O jogo seguinte será com o FC Porto será que vai fazer gestão com o Farense? E o Rodrigo Ribeiro e Nuno Santos estão em condições? Vejamos: "Vão ser ambos convocados. Não, não vou fazer gestão, não há jogo a meio da semana. A melhor maneira de preparar o proximo jogo é ganhando este. Vai jogar a melhor equipa e vamos ter muitas dificuldades para vencer o Farense".