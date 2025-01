Rui Borges espera um Nacional organizado

"Já tive oportundidade de defrontar o Nacional, é uma equipa muito bem organizada, não se preocupa só em defender, gosta de ser pressionante. Não me admira o que tem sido o crescimento enquanto coletivo. Gosta de jogar bem, é uma equipa muito bem organizada, competente, competitiva. Em termos ofensivos, tem várias dinâmicas. Tem dinâmicas interessantes que eu gosto. Amanhã provocará algumas dificuldades. Sendo o nosso primeiro jogo do ano em casa, queremos ganhar com a ajuda dos nossos adeptos. Acredito que estará o estádio cheio. Queremos ganhar, manter o nosso objetivo que é sermos primeiros. O mais difícil é manter. Faremos de tudo para ganhar".





Sobre o que espera da equipa do Nacional afirmou: "Sem dúvida, é uma equipa que aprecio. Acho que é um bom treinador. Pelo conjunto, naquilo que são os momentos de jogo, é a equipa mais forte em termos de bolas paradas ofensivas. É uma equipa que é muito equilibrada, olho muito para isso. Acho que é uma equipa muito equilibrada. Ter grande parte dos jogadores da época passada ajuda. No início a adaptação foi sentida, mas acho que farão um campeonato muito tranquilo".





A propósito da situação de Gyökeres revelou: "Não vou estar a especificar porque não me compete a mim. O que posso dizer é que tem um pequeno problema, que não é no joelho, e precisa de gestão. 95% dos jogadores com o problema do Viktor estavam parados. Entre todos tentamos o melhor para nós. É um jogador muito importante, mas não o queremos perder para muito tempo. Preferimos geri-lo para algum tempo. Mais do que espeficar, é dizer que precisa de ser gerido. Ele, por aquilo que é a sua parte atlética, consegue dar o seu contributo, não o colocando em causa da forma como estamos a fazer".







E sobre as situações de St. Juste e Edwards referiu: O Edwards está de fora por opção minha. Quanto ao St Juste, não sei o tempo, sei que está fora deste jogo. A consistência foi a mesma que temos tido. Jogámos para Champions. Se calhar tivemos pequenos deslizes desses no campeonato só que na Champions... No campeonato conseguimos gerir. A consistência foi a mesma, zero cantos contra nós. No jogo da Champions, perdemos o norte em termos de confiança porque de resto houve consistência. Eles têm dado uma resposta fantástica, acredito que se tivéssemos mais treinos estávamos melhor ainda. Temos dois dias para o jogo do Nacional, o treino a passo não é a mesma coisa. Acredito muito na repetição, mas não temos tido muito tempo de treino de forma mais prática e consistente. A equipa tem dado uma resposta muito boa".