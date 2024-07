Sporting começa a preparar defesa do título

O treinador dos "leões" inicia a sua sexta época no clube (chegou a meio de 2019/20) após grande incerteza sobre o seu futuro na parte final da última época, na qual conquistou o seu segundo título de campeão (2020/21 e 2023/24).A certeza só chegou em plena festa do título, na praça do Marquês de Pombal, em Lisboa.No entanto, no dia em que regressa ao trabalho, e no qual os "leões" comemoram o 118.º aniversário,É que a saída de Paulinho (21 golos) para o Toluca, da liga mexicana, a direção leonina ainda não apresentou qualquer substituto para o avançado internacional ex-Sporting de Braga.oriundo dos polacos do Raków, que foram adversários do Sporting na fase de grupos da Liga Europa na época passada.O defesa central Zeno Debast, de 20 anos, ainda não foi confirmado pelos "leões" e encontra-se ao serviço da seleção da Bélgica no Euro2024, mas já assumiu, em entrevista a meios de comunicação do seu país, que vai representar o Sporting.O belga, tal como todos os jogadores que se encontram a disputar provas oficiais pelas suas seleções, seja o Campeonato da Europa ou a Copa América, têm autorização para se apresentar mais tarde às ordens de Rúben Amorim.São os casos do defesa Gonçalo Inácio (Portugal), do médio Morten Hjulmand (Dinamarca) ou do guarda-redes Franco Istrael (Uruguai), mas outros jogadores que disputaram encontros particulares pelos seus países, no início de junho, também poderão chegar mais tarde a Alcochete.São os casos dos defesas Geny Catamo (Moçambique) e Ousmane Diomandé (Costa do Marfim), do médio Hidemasa Morita (Japão) e Gyökeres, que foi dispensado da seleção da Suécia, mas encontra-se a recuperar de uma intervenção cirúrgica a um joelho.Nos trabalhos de preparação da nova época deverão, também, participar vários jovens jogadores cujo futuro é incerto e procuram provar a Rúben Amorim que têm valor para ficar no clube.O mesmo irá acontecer com vários jogadores da formação do Sporting, que Rúben Amorim deverá integrar nos trabalhos, pelo menos, até ao final do estágio de preparação que o Sporting vai realizar em Lagos, no Algarve, entre 13 e 24 de julho.Durante esse período de concentração, os "leões" vão defrontar os belgas do Union Saint-Gilloise (dia 17) e os espanhóis do Sevilha (dia 23) nos únicos dois encontros de preparação confirmados até ao momento pelos verde e brancos.Ainda por confirmar está o adversário do troféu Cinco Violinos, que costuma servir de apresentação aos sócios, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, antes do arranque oficial, com a disputa da Supertaça Cândido Oliveira, frente ao FC Porto, em 3 de agosto, em Aveiro, uma semana antes do início do campeonato.Vladan Kovacevic (ex-Raków Częstochowa, Pol), Franco Israel, Diego Callai e Diogo Pinto.Eduardo Quaresma, Sebastián Coates, Geny Catamo, Matheus Reis, Nuno Santos, Ricardo Esgaio, Gonçalo Inácio, Iván Fresneda, Jeremiah St. Juste, Ousmane Diomande e Rafael Pontelo.Mateus Fernandes, Daniel Bragança, Dário Essugo, Koba Koindredi, Morten Hjulmand e Hidemasa Morita.Pedro Gonçalves, Francisco Trincão, Marcus Edwards, Viktor Gyökeres e Rodrigo Ribeiro.Antonio Adán (fim de contrato), Luís Neto (fim de contrato), Miguel Menino (fim de contrato), Afonso Moreira (empréstimo ao Gil Vicente), Paulinho (Toluca, Méx) e Tiago Ferreira (Estrela da Amadora).