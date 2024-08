Sporting contrata extremo uruguaio Maximiliano Araújo

O internacional uruguaio Maximiliano Araújo é reforço do Sporting, tendo assinado um contrato de cinco temporadas, até 2029, anunciaram hoje os campeões nacionais de futebol, que fixaram uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

Maxi Araújo, de 24 anos, cujo valor de compra não foi ainda comunicado pelo clube de Alvalade, representou o Montevideo Wanderers e o Puebla antes de rumar, em 2023, ao Toluca, clube treinado pelo português Renato Paiva e que, em junho, contratou o avançado luso Paulinho precisamente aos ‘leões’.



No clube ‘azteca’, o canhoto somou 63 jogos e 11 golos, sendo que, neste período, foi chamado pela primeira vez à seleção do Uruguai. Desde então, tem integrado com regularidade os ‘charruas’, inclusive tendo estado presente na última edição da Copa América, em que assinou dois golos.



O extremo-esquerdo – que também atua como ala em sistemas de três centrais – é o terceiro reforço dos ‘verdes e brancos’ para esta temporada, após o guarda-redes bósnio Kovacevic e o defesa belga Debast.