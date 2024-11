Sporting oficializa Pedro Coelho como substituto de João Pereira na equipa B

Com a subida de João Pereira, face à saída de Ruben Amorim para os ingleses do Manchester United, o departamento de futebol de formação do emblema lisboeta procedeu a alterações nas equipas técnicas dos escalões sub-16, sub-17, sub-19, sub-23 e equipa B.



Desta forma, Pedro Coelho, de 35 anos, que esta época orientava os sub-23, vai ser coadjuvado por Pedro Cruz, Paulo Carvalho e Daniel Almeida, enquanto Dário Ezequiel será o treinador de guarda-redes, Tomás Azevedo o preparador físico e André Gonçalves e João Ferreira os analistas.



No que diz respeito a entradas no clube, Mauro Miguel vai comandar os sub-19, ao passo que Sérgio Saraiva os sub-16, com os treinadores-adjuntos Rodrigo Laires e Nuno Mota a serem outras duas 'caras novas' no Sporting.



De resto, Filipe Neto, que estava nos juniores, conta com o regressado Ricardo Dinis na função de analista para orientar os sub-23, com Pedro Pontes a ser o timoneiro dos sub-17.