Benfica "esmaga" na Taça Europa feminina

- no outro jogo, as turcas do Besiktas ganharam em Palaborsani, em Itália, ao GEAS por 63-49.Após comandar por 21-11 no primeiro quarto, o Benfica permitiu a seguir alguma reação à formação belga, que fez 15-11 no segundo, para se chegar ao intervalo com 32-26 para a equipa da casa.Depois, o Benfica "cavou" forte a liderança, com 15-12 e 30-14, perante um adversário completamente resignado e sem reação.O Benfica, que chegou a liderar por 28 pontos, esteve sempre no comando do marcador, fazendo como melhor sequência um ciclo de 12-0.O próximo jogo europeu do Benfica é em 17 de outubro, em Istambul, frente ao Besiktas.