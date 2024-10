Benfica vence Limoges na Liga Europeia de andebol

Ao intervalo, o clube luso já vencia por 20-16, no que foi uma vitória inesperadamente tranquila e que o deixa isolado na frente do grupo.Demis Grigoras (sete golos), Belone Moreira (seis), Alexis Borges (seis), Egon Hanusz (cinco) e Filip Taleski (quatro) estiveram hoje em grande plano no ataque 'encarnado', decididamente a chave para o triunfo.Com Gustavo Capdeville ausente na baliza, Kristof Palasicz esteve à altura da posição, com 16 defesas e 35% de eficácia.Na classificação, o Benfica comanda com quatro pontos, seguido dos suíços Kadetten (dois), Limoges (dois) e eslovacos do Presov (0).