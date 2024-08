Benfica visita Moreirense em jogo de risco

Dos três candidatos ao título, os encarnados são os primeiros a entrar em campo, num início de época em que a equipa de Roger Schmidt tem apresentado um futebol pouco convincente e que já lhe valeu uma derrota, logo na primeira jornada, com o Famalicão (2-0).





Alanzinho é a grande baixa da equipa, a contas com uma lesão muscular, mas tanto Lawrence Ofori como Sidnei Tavares têm dado conta do recado na posição.





Tiago Gouveia e Fredrik Aursnes são baixas confirmadas - sendo que o primeiro estará ausente durante um grande período devido a uma lesão no ombro - e deixam grandes dúvidas em sobre quem irá ocupar a posição.





Outra ausência confirmada é igualmente a de Jan-Niklas Beste, também por lesão. Com João Mário fora dos convocados, tal como Roger Schmidt confirmou em conferência de imprensa de antevisão, a maior hipótese recai sobre a titularidade conjunta de Benjamin Rollheiser e Gianluca Prestianni nas alas, com Orkun Kokçu no meio.



Depois disso, as "águias" venceram na Luz diante do Casa Pia (17.º, sem qualquer ponto) e Estrela da Amadora (14.º, um ponto), mas ainda sem convencer, pelo que a visita de hoje a Moreira de Cónegos, onde empatou em 2023/24, assume risco elevado.



Do lado dos "cónegos", a equipa de César Peixoto tem exatamente os mesmos seis pontos do Benfica, com triunfos fora diante do Farense e em casa com o Arouca, e uma derrota, na última jornada, na visita ao Sporting de Braga.



O jogo, que terá arbitragem de André Narciso, antecede o duelo grande da quarta jornada e antes da paragem para as seleções, que opõe sábado os rivais Sporting e FC Porto (20h30), líderes do campeonato, a par de Famalicão, todos com pleno de vitórias.