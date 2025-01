Taça da Liga. Bruno Lage só pensa em ganhar

Foto: SL Benfica

Bruno Lage começou por se referir às expectativas para este clássico: "As expetativas são as melhores, chegámos à final e queremos vencer. Preparámos bem o jogo, tática e emocionalmente, estamos prontos para fazer um bom jogo e vencer. Queremos alterar o número de Taças da Liga conquistas pelo Benfica".



A propósito do que tem de mudar depois da derrota em Alvalade especificou: "Preparámos o jogo, queremos ser fortes na pressão, agressivos e marcar os golos quando tivermos as oportunidades".



Será que menos um dia de preparação do que o Sporting influencia? Eis a resposta: "Não disse que o nosso adversário tinha vantagem, o que disse é que sendo uma competição em que se fazem duas meias-finais, devia haver no mínimo três dias entre os dois jogos. Depois, há a gestão do nosso plantel. Numa primeira fase queríamos reorganizar a equipa, criar a dinâmica e o futebol ofensivo que queríamos. Agora, têm de continuar a oferecer essa dinâmica que foram criando nestes quatro meses. Eles têm estado disponíveis para aprender, para fazer crescer a nossa forma de jogar. O que quero é que não se perca a atitude, a forma como pressionamos, independentemente de quem joga".



Finalmente Schjelderup foi um dos melhores no último jogo. Será titular? O técnico admitiu: "A equipa tem qualidade e sabe jogar sob pressão. Sobre o Andreas, ficámos satisfeitos com o rendimento dele. Teve oportunidade para fazer golo, ele correspondeu, bem como Leandro quando tem entrado... Há jogadores que vão tendo oportunidades e que têm de mostrar que têm rendimento. Não sei quem apontava a saída do jogador, não falamos sobre isso. Queremos que estejam concentrados no que têm de fazer enquanto atletas. No mercado de janeiro por vezes os jogadores desistem de lutar por uma posição, quer-se que tudo aconteça muito rápido, há uns anos tinham mais paciência. Se educarmos estes miúdos a sair quando não estão a jogar, no outro clube em janeiro vão querer o mesmo. Temos de os habituar ao que é jogar no Benfica".