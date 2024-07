Volta: Diretor desportivo da Caja Rural de fora por duas etapas após infração

O diretor desportivo da Caja Rural-Seguros RGA foi hoje excluído por duas etapas da 85.ª Volta a Portugal em bicicleta, por decisão do colégio de comissários, após uma infração durante a quarta tirada.

Ruben Hernández, antigo ciclista que encabeça a equipa espanhola do segundo escalão mundial nesta corrida, foi excluído, bem como o carro, por “infração às disposições regulamentares e às diretrizes relativas à circulação dos veículos na corrida”.



Segundo o comunicado do colégio de comissários da 85.ª edição, a infração ocorreu ao quilómetro 140 e, além dos 500 francos suíços (521 euros) de multa, impede o diretor e a viatura de seguirem na estrada na terça e na quarta-feira, quando vão ser disputadas as quinta e sexta etapas.



Após a quarta tirada, vencida por Luis Angel Maté (Euskaltel-Euskadi), a Caja Rural-Seguros RGA tem como melhor ciclista na geral, encabeçada por Afonso Eulálio (ABTF-Feirense), o espanhol Jaume Guardeño.



Guardeño, 16.º na geral individual, é também o líder da classificação da juventude.



Na segunda-feira, o pelotão goza o dia de descanso, antes de voltar à estrada na terça-feira para os 176,8 quilómetros da quinta etapa, que vão ligar Penedono a Bragança.