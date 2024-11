FC Porto apura-se na Taça Europa de basquetebol

Apesar de estar a perder ao intervalo por 41-31, os azuis e brancos arrancaram, no último período, para uma vitória que garante o primeiro lugar no grupo e 11 pontos, com mais dois do que os gregos do PAOK, que só jogam esta quarta-feira, evitando deixar o destino em mãos alheias.



É a terceira época consecutiva em que os "dragões" garantem o apuramento para a próxima fase, também em sistema de grupos, embora a tarefa de selar a qualificação tenha sido dificultada por erros próprios, falta de eficácia e boa resposta dos belgas.



Depois de uma primeira parte em que os erros se multiplicaram, Tanner Omlid (12 pontos) e Devyn Marble (11 pontos) lideraram a reviravolta, com Max Landis a contribuir também com uma dúzia de pontos, com os portistas a recuperarem de 13 pontos de desvantagem, situação em que se encontraram já no terceiro período, para vencer e garantir o primeiro lugar.



Com cinco vitórias e apenas uma derrota, a equipa orientada por Fernando Sá segue para a próxima fase. O Limburgo, com oito, está já eliminado.