FC Porto vence Al Arabi por 4-0 no primeiro particular no estágio na Áustria

A formação comandada por Vítor Bruno adiantou-se no marcador logo aos quatro minutos, com um golo do inglês Dani Namaso, tendo os espanhóis Toni Martínez, Nico González e Fran Navarro, já na segunda parte, aos 48, 60 e 90, respetivamente, fixando o resultado.

Este foi o primeiro jogo da versão 2024/25 do FC Porto aberto ao público, depois das vitórias, todas à porta fechada e também com quatro golos marcados, frente a Sanjoanense (4-0), da Liga 3, Desportivo de Chaves (4-0), da II Liga, e Nacional (4-1), do escalão principal.

Os `azuis e brancos` têm como primeiro jogo oficial da temporada o embate da Supertaça Cândido Oliveira, em 03 de agosto, em Aveiro, frente ao Sporting, campeão nacional, que o FC Porto bateu na final da última edição da Taça de Portugal.