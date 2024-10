FC Porto vence Taça Europa de basquetebol

No Dragão Arena, a equipa portuguesa foi a mais regular e dominou quase todos os períodos do jogo, vencendo o primeiro parcial por 20-16 e o seguinte por 18-10, chegando ao intervalo a vencer por larga margem.O Szolnoki entrou melhor no regresso dos balneários, reduzindo a diferença entre as duas equipas a nove pontos à entrada para o último período, mas os "dragões" mostraram-se à altura e entraram com o pé direito no Grupo I.”, analisou o treinador azul e branco, Fernando Sá, ao Porto Canal.No outro jogo do grupo, o PAOK venceu em casa do Limburgo por 74-70 e também está no topo do grupo, em que os azuis e brancos defrontam, de seguida, os gregos, em Salónica, em 16 de outubro.