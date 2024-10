Bis de Lukekabio garante vitória ao Sevilha em casa do Espanyol

O belga foi a figura do jogo, revelando-se decisivo com dois golos na primeira parte, o primeiro após um remate de pé esquerdo de fora da área ao ângulo superior, aos 20 minutos, e o segundo, já em cima do intervalo, aos 45, após um remate cruzado sem hipóteses para o guarda-redes Joan García.



Com esta vitória, o Sevilha subiu, à condição, ao nono lugar, com 15 pontos, enquanto o Espanyol segue em 10.º, com 10.



O campeonato é liderado pelo FC Barcelona, com 27 pontos, seguido do Real Madrid, com 24, do Atlético de Madrid, com 20, e do Villarreal, com 18. No sábado, os campeões europeus e espanhóis em título recebem os catalães.