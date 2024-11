Bis de Rafael Leão não evita empate do AC Milan em Cagliari

O avançado internacional português marcou aos 15 minutos, com um ‘chapéu’ sobre o guarda-redes, e aos 40, após uma rápida desmarcação, virando o resultado ao intervalo a favor dos milaneses, que tinham entrado praticamente a perder, na sequência do tento concretizado por Nadir Zortea, aos dois minutos.



O Cagliari restabeleceu a igualdade no início da segunda parte, aos 53 minutos, por Gabriele Zappa, mas os visitantes voltaram ao comando do marcador aos 69, graças ao remate certeiro do inglês Tammy Abraham, antes de Zappa imitar Rafael Leão e ‘bisar’, aos 89, quando o triunfo parecia não poder escapar ao AC Milan.



Apesar do resultado negativo, o encontro será de boa memória para o avançado Francesco Camarda, que se estreou a titular aos 16 anos, sete meses e 29 dias, tornando-se o terceiro mais jovem a representar os ‘rossoneri’, atrás dos guarda-redes Gianluigi Donnarumma e Giuseppe Sacchi.



A equipa orientada por Paulo Fonseca manteve-se no sétimo lugar da Série A, mas pode ficar mais distante das equipas do topo da classificação, numa ronda marcada pelo confronto de domingo entre o Nápoles, líder da competição, e o Inter Milão, campeão em título e atual segundo classificado.



No outro encontro da 12.ª jornada da Liga italiana disputado hoje – que ainda vai proporcionar o dérbi de Turim, entre Juventus e Torino -, o Parma esteve a perder em Veneza, mas deu a volta ao resultado e impôs-se por 2-1 no reduto do último posicionado.