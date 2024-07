Botafogo e Palmeiras chegam-se ao Flamengo no Brasileirão

No Rio de Janeiro, o Botafogo bateu o Atlético Mineiro por 3-0, enquanto, em São Paulo, os campeões em título bateram o Bahia por 2-0.O conjunto de Artur Jorge adiantou-se logo aos 13 minutos, por Luis Henrique, e ficou com a tarefa mais facilitada a partir dos 24, quando o forasteiro Igor Rabello viu o vermelho direto.Na segunda parte, Cuiabano, aos 79 minutos, e o venezuelano Jefferson Savarino, aos 90+4, apontaram os restantes tentos do Botafogo.Em São Paulo, o Palmeiras chegou ao triunfo com um golo a acabar a primeira parte, aos 45+3 minutos, pelo jovem Estevão, e com outro a abrir a segunda, aos 61, por Rony.Com estes resultados, Botafogo e Palmeiras passaram a somar 30 pontos, contra 31 do líder Flamengo, que no sábado cedeu uma igualdade a um golo na receção ao Cuiabá, de Petit.