Botafogo goleia Peñarol e está perto da final da Libertadores

Desta forma, parece quase certa uma quarta final 100% brasileira nos últimos cinco anos, uma vez que, no outro jogo da primeira mão das meias-finais, o Atlético Mineiro recebeu e bateu os argentinos do River Plate por 3-0.





Os conjuntos "canarinhos" conquistaram as últimas cinco edições da Taça Libertadores, por intermédio do Flamengo, em 2019, com Jorge Jesus ao comando, e 2022, o Palmeiras, de Abel Ferreira, em 2020 e 2021, e o Fluminense, em 2023.



Antes destes cinco triunfos, ganhou o River Plate, em 2018, após uma controversa final com o Boca Juniors, com segunda mão no Estádio Santiago Bernabéu, a casa do Real Madrid.