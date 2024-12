Confrontos em estádio da Guiné-Conacri faz dezenas de mortos

Há corpos alinhados nos corredores da unidade e a morgue está lotada, segundo uma das fontes citadas pela agência noticiosa AFP, que trabalha num hospital regional.



Uma testemunha disse à AFP que os adeptos contestaram uma decisão do árbitro e invadiram o campo.



O governo ainda não se pronunciou sobre o incidente.



De acordo com a imprensa, tratou-se de um jogo dedicado ao chefe da Junta Militar, Mamadi Doumbouya, que chegou ao poder após um golpe de Estado que liderou em setembro de 2021.



Estes torneios de futebol têm proliferado nas últimas semanas na Guiné e são vistos como eventos de apoio à possível candidatura do Doumbouya nas próximas eleições presidenciais.



A junta comprometeu-se, inicialmente, sob pressão internacional, a ceder o lugar aos civis eleitos antes do final de 2024. Desde então, fez saber que iria quebrar a sua promessa.



Vários representantes de Doumbouya afirmaram recentemente que eram a favor da sua candidatura nas próximas eleições presidenciais, mas a “"carta de transição" estabelecida pela junta logo após o golpe exige que nenhum membro da mesma possa concorrer, "nem nas eleições nacionais nem nas eleições locais".



As autoridades indicaram no final de setembro que todas as votações conducentes ao regresso da ordem constitucional seriam realizadas em 2025.