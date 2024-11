FC Barcelona adia para meados de fevereiro o regresso a Camp Nou

"O clube decidiu continuar a jogar os seus jogos em casa no Estádio Olímpico Lluís Companys até ao final da fase de liga da Liga dos Campeões", na qual os catalães são adevrsários do Benfica, informou o FC Barcelona, em comunicado.



A decisão foi tomada devido aos "regulamentos da UEFA", que impedem que um clube mude o local do seu estádio até ao fim da fase de liga da Liga dos Campeões, e também pelos custos elevados de manter dois estádios funcionais ao mesmo tempo.



Os jogos do FC Barcelona das 21.ª e 22.ª jornadas da Liga espanhola, frente a Valência e Alavés, respetivamente, ainda serão jogados no Estádio Olímpico Lluís Companys, bem como a oitava jornada da Liga dos Campeões, frente à Atalanta, agendada para 29 de janeiro, oito dias depois da visita ao Benfica, para a mesma competição.



O regresso ao estádio deveria acontecer até final do ano, de acordo com uma declaração da vice-presidente Elena Fort, em outubro.



O Camp Nou está em obras de remodelação e deverá ficar com capacidade para 105.000 espetadores, sendo esperado que esteja a funcionar em pleno no início da temporada 2026/27.