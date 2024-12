FIFA confirma Arábia Saudita como organizador do Mundial2034

A Arábia Saudita, única candidata a receber a competição em 2034, viu o organismo que tutela o futebol mundial confirmar a atribuição da organização da prova, naquele que será o terceiro Mundial que se vai disputar em território asiático, depois da Coreia do Sul e Japão, em 2002, e do Qatar, em 2022.



Com cinco cidades anfitriãs propostas, incluindo 15 estádios, já está definido que o jogo de abertura e a final serão no futuro Estádio Internacional Rei Salman, a ser construído em Riade.



No dia de hoje, a FIFA oficializou também a organização do Mundial2030 a Portugal, Espanha e Marrocos.



O Mundial2030 vai ser disputado, pela primeira vez, em três continentes, sendo que, além de Europa e África, também passará pela América do Sul, nomeadamente por Argentina, Paraguai e Uruguai, que irão acolher três partidas da fase final, como forma de celebrar o centenário da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.