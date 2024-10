Liverpool regressa à liderança, mas Diogo Jota sai lesionado

O português sofreu falta de Tosin Adarabioyo logo aos seis minutos, num lance em que o adversário viu amarelo, e ficou a queixar-se da grelha costal, embora ainda se mantivesse em campo até à meia hora, quando foi substituído por Darwin Nuñez.



Um pouco antes, Mo Salah abriu a marcha do marcador, na conversão de uma grande penalidade (29), mas Nico Jackson ainda igualou aos 48, até que aos 51 minutos Curtis Jones devolveu a vantagem aos ‘reds’.



No Chelsea, o italiano Enzo Maresca ainda apostou em Pedro Neto, após o intervalo, e em Renato Veiga, a partir dos 53 minutos, mas João Félix não saiu do banco.



O triunfo devolve a liderança ao Liverpool, com 21 pontos, mais um do que o Manchester City, que hoje venceu nos descontos na visita ao Wolverhampton (2-1), e com mais quatro do que Arsenal, derrotado no sábado, e Aston Villa.



A oitava jornada da ‘Premier’ fica concluída na segunda-feira, com o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, a receber o Crystal Palace, uma das quatro equipas, juntamente com Ipswich, Souhampton e Wolverhampton, que ainda não venceu.