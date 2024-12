Messi integra equipa ideal da Liga norte-americana de futebol

Messi, do Inter Miami, o colombiano `Cucho` Hernández, do Columbus Crew, o belga Christian Benteke, do DC United, e Denis Bouanga, do Los Angeles FC, foram os escolhidos para o ataque.

No meio-campo, figuram o espanhol Riqui Puig (LA Galaxy), o argentino Luciano Acosta (Cincinnati) e o brasileiro Evander (Portland Timbers).

E, na defesa, foram eleitos o espanhol Jordi Alba (Inter Miami), o colombiano Yeimar Gómez (Seattle Sounders) e o internacional cabo-verdiano Steven Moreira (Columbus Crew).

O melhor guarda-redes da época foi Kristijan Kahlina (Charlotte).

Argentina (Messi e Acosta), Espanha (Puig e Alba) e Colômbia (`Cucho` e Yeimar) foram os três países com maior representação nesta edição da equipa ideal da MLS.