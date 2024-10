Ricardo Soares é o melhor do Beijing a ensinar a marcar golos

De acordo com dados do portal Transfermarkt, o Beijing Guoan marcou, em média, 2,21 golos por jogo, em 2024, quando falta uma jornada para o fim da Superliga chinesa, a prova máxima do futebol na China.



Com 64 golos marcados, o português igualou já a marca de Roger Schmidt, que treinou a equipa de Pequim na época de 2018.



Devido ao rígido inverno no norte da China, o campeonato chinês é disputado entre março e novembro.



Na última jornada, que se disputa no sábado, o Beijing Guoan recebe o Henan FC.



A equipa de Ricardo Soares vai terminar a competição em 4.º lugar, visto que tem mais dez pontos do que o 5.º classificado e menos quatro do que o 3.º.



O clube de Pequim soma atualmente 16 vitórias, sete empates e seis derrotas e uma média de 1,08 golos sofridos por jogo, a melhor marca desde 2019.



Sotaque português



Criado em 1992, o ano em que a China autorizou a profissionalização do futebol, o Beijing conta com 10 jogadores chineses que passaram por clubes portugueses, parte de protocolos que visam apoiar a formação de futebolistas da China.



O mais conhecido é Yu Dabao, internacional chinês que é o atual capitão de equipa e que jogou no Benfica, Desportivo das Aves, Olivais e Moscavide e Mafra, antes de regressar à China.



O clube conta ainda com o médio português Guga Rodrigues, que passou pelo Benfica, Famalicão e Rio Ave, antes de rumar à China, em fevereiro passado, Mamadou Traoré, médio defensivo natural do Mali, que passou pelo Marítimo, Torreense e Estrela da Amadora, e Fábio Abreu, avançado luso-angolano que em Portugal jogou no Marítimo e no Moreirense.