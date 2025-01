Benfica B vence FC Porto B com golos de Gustavo Marques e Gerson Sousa

Com a conquista dos três pontos no Seixal, as ‘águias’ igualaram o Tondela (tem menos um jogo realizado) na segunda posição da tabela, com 31 pontos, enquanto o conjunto portuense se mantém na penúltima posição da classificação, com 13 pontos.



Apesar de terem entrado em campo a 15 pontos de distância dos benfiquistas, os ‘dragões’ não se atemorizaram e foram a primeira equipa a criar perigo num remate de Anha Candé, aos 14 minutos, que passou perto da trave da baliza defendida por André Gomes.



As ‘águias’ reagiram à ameaça de forma eficaz, conseguindo inaugurar o marcador, aos 19, num cabeceamento de Gustavo Marques, após um primeiro desvio de Gustavo Varela na sequência da cobrança de um canto.



O 1-0 moralizou o Benfica que, aos 29 minutos, ampliou a vantagem por intermédio de Gerson Sousa, avançado que num pontapé de bicicleta deu, de forma espetacular ,o melhor seguimento a um cruzamento de primeira de Nuno Félix, que esteve na origem do 2-0 com que se atingiu o intervalo.



Na segunda parte, após consulta do VAR, o árbitro Sérgio Guelho assinalou penálti a favor do FC Porto. Da marca dos 11 metros, o atacante espanhol Angél Alarcón fez o 2-1, aos 53 minutos, relançando a incerteza sobre o desfecho do encontro.



Até ao final, ambas as equipas dispuseram de ocasiões para voltar a marcar. Aos 67, o benfiquista Luan Farias falhou na recarga naquele que seria o terceiro tento dos ‘anfitriões’. No derradeiro lance do jogo, aos 90+6, o portista Gonçalo Sousa imitou o adversário, rematando sobre a barra, permitindo a vitória da equipa de Nélson Veríssimo.



Com a conquista dos três pontos no Seixal, o Benfica B soma agora 31 pontos e ocupa a terceira posição em igualdade com o Tondela, enquanto o FC Porto B se mantém na 17.ª posição da classificação, com 13 pontos.