Diogo Prioste e Varela marcam no triunfo do Benfica B sobre o Torreense

Os golos da equipa comandada por Nélson Veríssimo foram apontados por Diogo Prioste, aos 24 minutos, de penálti, e Varela, que, aos 77, finalizou um bom lance coletivo da equipa, que foi superior ao adversário em praticamente todos os aspetos do jogo.



Os anfitriões entraram melhor, mas, apesar de terem mais posse de bola e serem mais rematadores na primeira parte, só conseguiram chegar ao golo na conversão de um penálti assinalado após intervenção do VAR. Da marca dos 11 metros, Diogo Prioste, aos 24 minutos, não ‘tremeu’ e materializou o ascendente das ‘águias’ até aí.



Também à procura dos primeiros pontos no campeonato, o Torreense reagiu ao golo sofrido, começando a acercar-se com perigo da baliza de Samuel Soares, que, aos 38 minutos, viu um 'disparo' de Leo Silva embater na trave e no solo não ultrapassando, após análise do VAR, por completo a linha de baliza, mantendo-se o 1-0 até ao intervalo.



A perder por 1-0, o conjunto de Torres Vedras ameaçou a igualdade, aos 53 minutos, momento em que David Costa surgiu isolado na área, mas, só com o guardião contrário pela frente, errou o alvo. Mais eficaz na finalização, o Benfica B ampliou a vantagem, aos 77, por intermédio de Varela, que encostou para o 2-0 após assistência de Leandro Santos.



Até ao final do encontro, o Benfica B não sentiu dificuldades em controlar as operações e manter o perigo afastado da sua baliza. Com a conquista dos primeiros três pontos na prova, as ‘águias’ subiram à sétima posição, enquanto o Torreense, única equipa sem pontos à segunda jornada, ocupa o último lugar.



Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica B – Torreense, 2-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Diogo Pioste, 24 minutos (grande penalidade).



2-0, Varela, 77.



Equipas:



- Benfica B: Samuel Soares, Diogo Spencer, Joshua Wynder, Gustavo Marques, Francisco Domingues, Diogo Prioste, Rafael Luís (Leandro Santos, 66), Gerson Sousa (João Veloso, 66), Hugo Félix (Beni Souza, 79), João Rego (Rodrigo Rêgo, 89) e Varela (José Melro, 79).



(Suplentes: Pedro Souza, Leandro Santos, João Fonseca, Lacroix, Beni Souza, Tomás Cruz, João Veloso, Rodrigo Rêgo e José Melro).



Treinador: Nélson Veríssimo.



- Torreense: Leandro, Tiago Matos (N’Tamon Elie, 74), Né Lopes (Simões, 74), Stopira, Dani Bolt, Rúben Pinto (Balanta Jr., 58), David Costa (Thomsen, 65), Leo Silva, Javi Vázquez, Talles Wander (Vando Félix, 74) e Pozo.



(Suplentes: Bjerre, Thomsen, Boubacar, Vasco Sousa, Vando Félix, Simões, N’Tamon Elie, Balanta Jr. e Mathys Jean-Marie).



Treinador: Tiago Fernandes.



Árbitro: Halim Shirzad (AF Santarém).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rafael Luís (35), David Costa (36), João Rego (67), Leo Silva (71), Diogo Spencer (85) e Vando Félix (88).



Assistência: Cerca de 800 espetadores.