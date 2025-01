Golo de Alisson vale vitória à União de Leiria sobre o Portimonense

O Portimonense chegou a Leiria disposto a dar sequência às três vitórias consecutivas, entrando em campo com atitude ofensiva e ambição.



Os algarvios foram a primeira equipa a criar perigo, dando o mote para uma primeira parte intensa, com velocidade mas à qual faltou clarividência de ambas das equipas perto das áreas adversárias.



A União de Leiria tomou conta do jogo por volta dos 20 minutos, através do dinamismo de Alisson, Singh e Jordan van der Gaag. Contudo, apesar dos 12 remates da equipa da casa no primeiro tempo, Vinícius teve pouco trabalho na baliza portimonense.



Os leirienses podiam ter ido para os balneários na frente, não fosse Alisson ter rematado à figura do guarda-redes, aos 39 minutos, e uma excelente defesa de Vinícius, que negou o golo a Jordan van der Gaag, já nos descontos do primeiro tempo.



Intensificando a pressão sobre o Portimonense, os leirienses tanto insistiram que marcaram mesmo: aos 56 minutos, Alisson penetrou veloz na área contrária pelo lado esquerdo e rematou cruzado de pé direito.



A equipa do Algarve, que depois do bom início sentia muitas dificuldades em sair para o ataque, reagiu e instalou-se no meio campo contrário, aproveitando o imediato recuo da equipa da casa após o golo de Alisson.



Mas, quando o Portimonense ensaiava o empate, uma entrada dura de Yuki sobre Daniel dos Anjos ditou a expulsão do central japonês, limitando as aspirações do conjunto de Ricardo Pessoa de pontuar em Leiria.



No período de descontos Camilo Durán ainda se isolou, mas Kieszek, numa saída corajosa, travou a tentativa do colombiano, segurando o 1-0 até final.







Jogo disputado no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria.



União de Leiria - Portimonense, 1-0.



Ao intervalo: 0-0



Marcador:



1-0, Alisson, 56 minutos.







Equipas:



- União de Leiria: Kieszek, Habib Sylla (Victor Rofino, 83), Bura, Tiago Ferreira, Marc Baró, Dje D’avila, Ryan Guilherme, Jordan van der Gaag (Jair Matheus, 81), Singh (Crystopher, 71), Alisson (João Resende, 81) e Daniel dos Anjos (Juan Muñoz, 81).



(Suplentes: Fábio Ferreira, Victor Rofino, Juan Muñoz, Jair Matheus, Zé Vítor, Christopher, Diogo Amado, João Resende e David Monteiro).



Treinador: Jorge Silas.



- Portimonense: Vinícius, Heitor, Kelechi John, Yuki, Keffel, Varela, Giovane, Camilo Durán, Chico Banza (Alegria, 65), Ruan (Diogo Ferreira, 84) e Tamble (Elijah, 84).



(Suplentes: Teär, Davis, Tony, Diaby, Alemão, Diogo Ferreira, Teodoro, Alegria e Elijah).



Treinador: Ricardo Pessoa.



Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Habib Sylla (19), Heitor (66), Alisson (66), Keffel (90) e Ryan Guilherme (90). Cartão vermelho direto para Yuki (78).



Assistência: 2.295 espetadores.